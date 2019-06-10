В ДК им. С. Саид-Галиева проведут ремонтно-монтажные работы за 412 млн рублей

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани в ДК им. С. Саид-Галиева отремонтируют полы, окна, двери, витражи, начнут монтировать инженерные сети и установят системы автоматического пожаротушения за 412 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

«Данная сумма пойдет на первый этап ремонтно-монтажных работ в ДК. Предварительные работы закончат 1 июня 2020 года, но точная дата будет известна после заключения госконтракта», — сообщила пресс-служба ГИСУ РТ.

В 412 млн рублей заложен и монтаж электроакустики и «одежды» сцены в большом и малом залах, монтаж оборудования в студии звукозаписи и озеленение близлежащей к зданию территории.

Дом культуры им. С. Саид-Галиева находится в Дербышках по адресу Советская, дом 18. Здание Дома культуры построено в 1959 году. Общая площадь здания составляет 6,2 тыс. кв. метров.

Средства на ремонтно-монтажные работы выделят из бюджета РТ.

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