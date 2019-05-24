Иван Гущин гарантировал сохранение парка и исторических бараков на территории военного госпиталя

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин впервые стал участником заседания регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК), которое проходило в формате круглого стола с горожанами, архитекторами, реставраторами и активистами по сохранению исторической среды.

Одним из вопросов, которые Гущин прокомментировал участникам, стала ситуация с территорией бывшего военного госпиталя Казани. Около месяца назад в соцсетях стала подниматься волна негодования среди казанцев, которые узнали, что после передачи трёх корпусов вдоль красной линии по улице Карла Маркса КФУ часть территории отошла частному инвестору, который намеревается застроить её жилыми высотками.

«На территорию военного госпиталя мы выезжали вместе с Олесей Балтусовой и собственником. Территория включает несколько объектов культурного наследия, в том числе отреставрированные КФУ объекты, но есть и ещё часть — это одноэтажные здания (самые первые лечебные корпуса госпиталя 1809 года, построенные по проекту Шелковникова, дополнила зампредседателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова). Они также являются объектами культурного наследия. В СМИ сообщалось неверно: они не будут снесены, они будут отреставрированы», — подчеркнул Иван Гущин.

Он также обратил внимание, что в глубине территории есть исторический парк и «найден портрет, похожий на Ленина». В настоящее время проекта застройки, уверил Иван Гущин, у инвестора нет, но когда он будет, по его словам, парк будет сохранен и оставшиеся объекты культурного наследия отреставрированы. Они будут доступны для всех жителей Казани.

«В глубине, у высотных домов, есть зона регулируемой застройки. Регламенты разрешают здесь строительство не выше 6 этажей. Но даже если там 2 дома появятся, у жителей были опасения, связанные с находившимися там захоронениями. У нас состоялся жесткий разговор с инвестором, мы договорились, что он закажет на эту территорию археологическую экспертизу. Мы сделаем все публично», — пообещал Иван Гущин.

Начальник отдела оптимизации наземных экосистем Института экологии и природопользования Галина Юрина рекомендовала перед проектированием территории в обязательном порядке провести экспертную оценку состояния природной среды, растительного покрова.

«Прежде чем начинать реконструкцию и застройку, необходимо сделать экспертную оценку на плане местности, где можно строить и реставрировать, а где нельзя. Там есть редкие виды растений, поэтому нужно, чтобы такую экспертизу сделали раньше, чем нарисуют сам проект», — акцентировала Юрина.

Глава Комитета РТ по охране наследия рекомендаций эколога уже не услышал: к этому моменту после 2,5 часов участия в круглом столе он отправился на следующее совещание.

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