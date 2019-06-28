Владелец снесенного в Чистополе мемориального дома Федина залил фундамент под новострой

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Новый собственник незаконно снесенного объекта культурного наследия, дома писателя Константина Федина в Чистополе, несмотря на продолжающееся расследование обстоятельств дела, уже залил на его месте фундамент под новострой.

Об этом рассказал глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, впервые приняв участие в заседании регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК), прошедшем в формате круглого стола с горожанами, архитекторами, реставраторами и активистами по сохранению исторической среды.

«Ситуация сложная. Мы были по этому поводу уже на нескольких допросах, где выступаем потерпевшей стороной. Обременения охраны в Росреестре на этот памятник не было... Я сам испытываю определенный шок – ситуация на грани фола. У меня негодование из-за такого отношения собственника к произошедшему. Мы уже написали очень грозное письмо в администрацию Чистополя», – пояснил Иван Гущин.

О сносе дома, где в 1941–1943 годах жил и работал советский прозаик Константин Федин, председатель Чистопольского филиала Союза писателей СССР, на своей странице в соцсети Facebook 10 мая сообщила помощник Президента Татарстана Олеся Балтусова. Комитет РТ по охране объектов культурного наследия направил в МВД по РТ официальное письмо с требованием привлечь к уголовной ответственности виновных в сносе объекта культурного наследия республиканского значения.

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