Оксана Романова

3 июня 2019, 13:44

Культура

Ведомство Гущина требует уголовного наказания виновным в сносе дома писателя Федина в Чистополе

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Культура

Ведомство Гущина требует уголовного наказания виновным в сносе дома писателя Федина в Чистополе

Фото: скриншот поста facebook.com

Объект культурного наследия имел мемориальную ценность, так как в нем в годы ВОВ жил и работал глава Чистопольского филиала Союза писателей СССР.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Комитетом Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия в МВД по РТ направлено официальное письмо с требованием привлечь к уголовной ответственности виновных в сносе объекта культурного наследия республиканского значения в Чистополе — дома писателя Константина Федина. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ведомства, возглавляемым Иваном Гущиным.

Для прояснения ситуации сотрудники Комитета РТ по охране объектов культурного наследия выезжали на место. 

«По факту уничтожения объекта культурного наследия ответственность предусмотрена частью 1 статьи 243 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сохранение, содержание и использование объекта культурного наследия в целях его поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния или изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия является обязанностью собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия и регламентируется статьями 47.2, 47.3 Федерального закона № 73 „Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации“. Снос объекта культурного наследия, включенного в реестр, запрещен (пункт 13 статьи 18 Федерального закона)», — подчеркнули в пресс-службе Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Кроме того, ведомство намерено возбудить административное делопроизводство в отношении собственника дома Федина за правонарушение по пункту 1 статьи 7.13 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия...».

Для физических лиц это означает наложение штрафа в размере от 15 до 200 тыс. рублей, для должностных — от 20 до 400 тыс. рублей, для юридических — от 200 тыс. до пяти миллионов рублей.

Напомним, снос дома, где в 1941 — 1943 годах жил и работал Федин, председатель Чистопольского филиала Союза писателей СССР, на своей странице в соцсети 10 мая констатировала помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

«На стене здания в 1985 году была установлена мемориальная доска с надписью: „Здесь с октября 1941 по январь 1943 года жил и работал Константин Александрович Федин“. Наши источники сообщают, что прежние владельцы сняли с этого дома мемориальную доску и продали дом, сказав хозяину, что его можно снести. Таким образом, надо проверить, почему в регпалате при регистрации сделки не было обременения. По имеющейся информации, собственник был в курсе статуса объекта, снос умышленный», — написала Балтусова.

Для физических лиц это означает наложение штрафа в размере от 15 до 200 тыс. рублей, для должностных — от 20 до 400 тыс. рублей, для юридических — от 200 тыс. до пяти миллионов рублей.

Дом Федина был построен в начале ХХ века и представлял из себя одноэтажную деревянную постройку на кирпичном цоколе. Окна имели прямоугольные наличники с накладными объемными деталями.

Как подчеркнула на собрании регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры заместитель председателя организации Фарида Забирова, дом писателя Федина имел мемориальную ценность, которую, даже если новому собственнику вменят воссоздание объекта, уже не вернуть.

Уголовная ответственность за уничтожение объекта культурного наследия, на которой настаивает Комитет РТ по охране памятников, предусматривает для виновных штраф в размере 3 млн рублей или зарплаты (дохода) за три года, либо до 400 часов обязательных работ, либо принудительные работы и даже лишение свободы на срок до 3 лет.

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