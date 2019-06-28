У храма-памятника воинам, павшим при взятии Казани, появятся развязки и парковки для автобусов

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). На берегоукрепление по начатому проекту реставрации храма-памятника воинам, павшим при взятии Казани, «поддержано выделение денежных средств в размере 12 млн рублей».

Об этом рассказал глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, впервые приняв участие в заседании регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК), прошедшем в формате круглого стола с горожанами, архитекторами, реставраторами и активистами по сохранению исторической среды.

«Владыка (митрополит Казанский и Татарстанский Феофан – прим. Т-и) держит этот вопрос под особым вниманием. На прошлой неделе было выделено 2,9 млн рублей на подготовку проекта реставрации самого храма, который сопряжён с благоустройством. Планируется организовать автобусные развороты и стоянки для туристических автобусов. Это вопрос времени, но дело сдвинулось с мертвой точки», – заверил Иван Гущин.

Он также сообщил, что храм-памятник, после создания Куйбышевского водохранилища оказавшийся окруженным водой, был заявлен в ноябре прошлого года в программу федерального финансирования реставрации наряду с 33 другими объектами. Однако от Татарстана его получили лишь два памятника архитектуры – Азимовская мечеть (в размере 20 млн рублей) и Петропавловский собор (39 млн рублей).

В мае 2018 года с работами по реставрации храма-памятника воинам, павшим при взятии Казани, ознакомился Президент РТ Рустам Минниханов. В октябре того же года с объектом познакомили участников выездного заседания общественного совета «Единой России» по федеральному проекту «Историческая память».

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