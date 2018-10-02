Завершение реставрации Петропавловского собора в Казани потребует около 200 млн рублей

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Для полного завершения реставрации Петропавловского собора Казани потребуется еще минимум около 200 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сегодня во время выездного совещания депутат Госдумы РФ от РТ, региональный куратор федерального проекта «Историческая память» Ильдар Гильмутдинов.

«У нас полная смета уже есть, полное понимание есть, на какие объемы мы выходим. Думаю, потребуется еще миллионов 200 минимум. Причем это без колокольни даже, наверное», – приблизительно оценил стоимость предстоящих реставрационных работ в Петропавловском соборе Гильмутдинов.

Ремонтно-реставрационные работы ведутся в храме с 2015 года. На поэтапное сохранение этого объекта культурного наследия федерального значения в общей сложности уже направлено из федерального бюджета 108,69 млн рублей. Из них 54 млн рублей составило финансирование проекта в этом году. Реставрация проводится полностью на федеральные средства.

К настоящему моменту завершено укрепление фундамента по периметру собора с помощью залитых раствором шурфов глубиной 3,5 м, проведено инъецирование трещин нижнего храма (около 90 м), перестилается крыша, установлена обновленная главка, ведется зачистка фасада и обновление его элементов.

Реставрация памятника истории и архитектуры, имеющего прямое отношение к купцу Михляеву и императору Петру I, ведется постепенно. Каждый год для определенного перечня работ через гостендер определяется генподрядчик. Также постепенно выделяется финансирование.

В этой ситуации никто не может гарантировать, во-первых, что подрядчик, начавший работы, их же и завершит, и, во-вторых, что финансирование проекта вдруг не остановится на каком-либо этапе. Гипотетически при смене обстоятельств в стране собор может быть отреставрирован лишь частично, без обновления внутреннего убранства.

«Сейчас Госдума обсуждает бюджет на будущий год и на предстоящие три года, мы будем просить вашего депутата (Ильдара Гильмутдинова – прим. Т-и) активно включиться в этот вопрос, чтобы средства, которые были заложены по линии Министерства культуры, в том числе и на проект "Историческая память", по меньшей мере не сократились. Если они не уменьшатся, тогда из этого общего объема мы постараемся определенную часть оставить на реставрацию собора», – пообещал депутат Госдумы РФ, координатор проекта «Историческая память» (в рамках проекта «Культура России») Сергей Попов.

По окончании выездного заседания делегация координационного совета проекта «Историческая память» обсудила ближайшие задачи по реставрации Петропавловского собора и Азимовской мечети за столом переговоров с министром культуры РТ Ирадой Аюповой, митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном и другими представителями республиканских органов охраны культурного наследия и местных духовных организаций.

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