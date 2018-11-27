Во втором контрольном матче межсезонья «Рубин» одержал победу

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня на своей базе казанский «Рубин» сыграл контрольный матч с саранской «Мордовией» и выиграл со счетом 4:1. Дублем отметился нападающий хозяев Артур Сагитов, оформивший его за пять минут.

Это был второй матч казанцев с исполняющим обязанности главного тренера Романом Шароновым, сменившим в начале лета Курбана Бердыева. Неделю назад казанцы дома проиграли клубу ФНЛ «Нефтехимику» из Нижнекамска (1:2), задействовав в игре два состава.

Впервые в 21-м веке «Рубин» готовится к сезону дома, а не в привычной Турции, Австрии или Испании.

Обновленному «Рубину», который уже потерял десять игроков прошлогоднего состава (Бабурин, Цаллагов, Байрамян, Калинин, Устинов, Камболов, Полоз, Мухаметзянов, Пантелеев и Бухаров), было полезно проверить свои силы в спарринге с еще одним клубом низшего дивизиона.

Игра вновь прошла на одном из тренировочных полей базы «Рубина» в присутствии журналистов, друзей и близких футболистов.

Отметим в стартовом составе хозяев новичка, защитника Виталия Денисова. В целом Шаронов бросил в бой тех ребят, что и неделю назад, разве что вернулся из сборной России Егор Сорокин, сыгравший первый тайм, а также Павел Могилевец, вышедший на замену после перерыва.

Первые 45 минут хозяева провели совсем неплохо. Очень хорошо проходили дальние забросы, видимо, это чисто тренерское требование. Таким образом, хозяева быстро доставляли мяч на чужую половину.

Уже на 7-й минуте Артур Сагитов, получив пас на левом фланге, ворвался в штрафную саранцев и точно пробил низом, 1:0. Через пять минут он оформил свой дубль. Заброс из центра поля в штрафную, в результате которого Сагитов, выйдя один на один, хладнокровно переиграл голкипера гостей, 2:0. Игра шла у казанцев, и еще через пять минут Вячеслав Подберзкин с острого угла чужой штрафной довел счет до 3:0. Только после этого гости пришли в себя и сумели отыграть один мяч с пенальти, назначенного за игру рукой, 3:1.

После перерыва из стартового состава «Рубина» игру продолжили только Владислав Микушин и Михаил Яковлев. А игра по-прежнему шла под диктовку хозяев. Следствием чего стал красивый гол Могилевца, забитый ударом с ходу, 4:1. По сравнению с игрой с «Нефтехимиком» в действиях подопечных Шаронова мысли стало больше, следовательно, и порядка в игре.

Следующий спарринг «Рубин» проведет дома 30 июня с «Нижним Новгородом». Напомним, что в первом туре чемпионата России 15 июля в Москве казанцы сыграют с «Локомотивом».

«Рубин» (Казань) — «Мордовия» (Саранск) — 4:1 (3:1). Голы забили: Сагитов (7, 12), Подберезкин (17), Могилевец (77) — Буранов (30 — с пенальти).

«Рубин»: Городовой (Ив. Коновалов, 46), Денисов (Степанов, 46), Сорокин (Останин, 46), Микушин, Данченко (Агапов, 46), Иг. Коновалов (Могилевец, 46), Подберезкин (Закиров, 46), Акбашев (Седов, 46), Башкиров (Макаров, 46), Сагитов (Долгов, 46), Яковлев.

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