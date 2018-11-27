Татар-информ

27 июня 2019, 19:02

Спорт

Во втором контрольном матче межсезонья «Рубин» одержал победу

Рекомендуем

Спорт

Во втором контрольном матче межсезонья «Рубин» одержал победу

Фото: архив

Дублем отметился нападающий хозяев Артур Сагитов, оформивший его за пять минут.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня на своей базе казанский «Рубин» сыграл контрольный матч с саранской «Мордовией» и выиграл со счетом 4:1. Дублем отметился нападающий хозяев Артур Сагитов, оформивший его за пять минут.

Это был второй матч казанцев с исполняющим обязанности главного тренера Романом Шароновым, сменившим в начале лета Курбана Бердыева. Неделю назад казанцы дома проиграли клубу ФНЛ «Нефтехимику» из Нижнекамска (1:2), задействовав в игре два состава.

Впервые в 21-м веке «Рубин» готовится к сезону дома, а не в привычной Турции, Австрии или Испании. 

Обновленному «Рубину», который уже потерял десять игроков прошлогоднего состава (Бабурин, Цаллагов, Байрамян, Калинин, Устинов, Камболов, Полоз, Мухаметзянов, Пантелеев и Бухаров), было полезно проверить свои силы в спарринге с еще одним клубом низшего дивизиона.

Игра вновь прошла на одном из тренировочных полей базы «Рубина» в присутствии журналистов, друзей и близких футболистов. 

Отметим в стартовом составе хозяев новичка, защитника Виталия Денисова. В целом Шаронов бросил в бой тех ребят, что и неделю назад, разве что вернулся из сборной России Егор Сорокин, сыгравший первый тайм, а также Павел Могилевец, вышедший на замену после перерыва.

Первые 45 минут хозяева провели совсем неплохо. Очень хорошо проходили дальние забросы, видимо, это чисто тренерское требование. Таким образом, хозяева быстро доставляли мяч на чужую половину.

Уже на 7-й минуте Артур Сагитов, получив пас на левом фланге, ворвался в штрафную саранцев и точно пробил низом, 1:0. Через пять минут он оформил свой дубль. Заброс из центра поля в штрафную, в результате которого Сагитов, выйдя один на один, хладнокровно переиграл голкипера гостей, 2:0. Игра шла у казанцев, и еще через пять минут Вячеслав Подберзкин с острого угла чужой штрафной довел счет до 3:0. Только после этого гости пришли в себя и сумели отыграть один мяч с пенальти, назначенного за игру рукой, 3:1.

После перерыва из стартового состава «Рубина» игру продолжили только Владислав Микушин и Михаил Яковлев. А игра по-прежнему шла под диктовку хозяев. Следствием чего стал красивый гол Могилевца, забитый ударом с ходу, 4:1. По сравнению с игрой с «Нефтехимиком» в действиях подопечных Шаронова мысли стало больше, следовательно, и порядка в игре.

Следующий спарринг «Рубин» проведет дома 30 июня с «Нижним Новгородом». Напомним, что в первом туре чемпионата России 15 июля в Москве казанцы сыграют с «Локомотивом».

«Рубин» (Казань) — «Мордовия» (Саранск) — 4:1 (3:1). Голы забили: Сагитов (7, 12), Подберезкин (17), Могилевец (77) — Буранов (30 — с пенальти).

«Рубин»: Городовой (Ив. Коновалов, 46), Денисов (Степанов, 46), Сорокин (Останин, 46), Микушин, Данченко (Агапов, 46), Иг. Коновалов (Могилевец, 46), Подберезкин (Закиров, 46), Акбашев (Седов, 46), Башкиров (Макаров, 46), Сагитов (Долгов, 46), Яковлев.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Роман Шаронов: В приоритете сейчас не количество голов, а цельность команды во время игры
Новости дня
20:18
Городовой о пропущенном голе: Бьющий пенальти хорошо знал мой шаг — мы вместе играли в «Зените-2»

Вратарь «Рубина» прокомментировал победу со счетом 4:1 во время сегодняшнего матча с «Мордовией».

20:10
В Казани эксперты по Золотой Орде уточнили понятие «русский улус»

Историки раскрыли термин в резолюции по итогам конференции к 750-летию Улуса Джучи.

20:04
Отборочный тур фестиваля «Добрая волна» перенесли на сентябрь по просьбам родителей

Фестиваль объединяет талантливых детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, со всей Российской Федерации.

19:54
Роман Шаронов: В приоритете сейчас не количество голов, а цельность команды во время игры

Исполняющий обязанности главного тренера казанского «Рубина» остался доволен игрой подопечных в матче с «Мордовией».

19:46
В Казани по нацпроекту начался ремонт участка улицы Урицкого длиной 550 метров

Ремонтные работы проводятся на площади 5,5 тыс. кв. метров.

19:20
Челнинский бассейн «Олимпийский» включат в реестр спортивных объектов, которым требуется капремонт

Исполком Автограда подготовил сводно-сметную документацию по объекту на 316 млн рублей.

19:14
Университет Иннополис тратит на одного абитуриента в год около 1,2 млн рублей

В настоящее время в университете обучается около 600 студентов.

19:02
Во втором контрольном матче межсезонья «Рубин» одержал победу

Дублем отметился нападающий хозяев Артур Сагитов, оформивший его за пять минут.

18:52
В Заинске после капитального ремонта откроется молодежный центр

Всего в текущем году в Татарстане запланирован ремонт девяти молодежных центров.

18:44
Минниханов нарисовал граффити и встал за диджейский пульт на Дне молодежи в Казани

В казанском Речном порту проходят праздничные мероприятия.

18:42
Архитекторы из Италии хотят облагородить Лаишево

Гости посетили популярные места города и обсудили с представителями исполкома вопросы сотрудничества в части проектирования объектов.

18:24
Игорь Буренков призвал регионы ПФО усилить работу по освещению нацпроектов в СМИ и соцсетях

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО принял участие в заседании Ассоциации законодателей Поволжья в Иннополисе.

18:16
Синоптики предупредили о тумане, дождях и грозах в Татарстане

Максимальная температура воздуха днем составит от 17 до 22 градусов тепла.

17:58
Минмолодежи РТ и исполком Казани будут искать площадку под крытый скейт-парк

Власти предлагали открыть скейт-парк в Приволжском районе города, но молодежь забраковала этот вариант из-за удаленности от станций метро и центра.

17:42
В представительском «Доме приемов» Казани, встречавшем мэра Парижа, открылся барбершоп

Новомодная цирюльня заехала на условиях долгосрочной аренды на первый этаж отреставрированного исторического здания с антикварным интерьером.

17:41
Из-за долгов жителя Елабуги пострадал его полный тезка из Пермского края

Судебные приставы наложили арест на его заработную плату и даже успели взыскать часть суммы.

17:30
Переработка отходов и перегрев в сетях: Президент РТ провел заседание «Татнефтехиминвеста»

Рустаму Минниханову предложили локализовать в Челнах производство установок для переработки отходов на плазме.

17:30
Восемь социальных проектов из Татарстана претендуют на грант в размере до 1,2 млн рублей

С 15 марта социальные предприниматели со всей России присылали на конкурс проекты, предлагающие эффективные способы решения проблем детства в регионах

17:12
Четыре татарстанских вуза вошли в рейтинг лучших российских университетов по версии Forbes

Самую высокую позицию среди казанских вузов занимает Казанский федеральный университет.

17:10
Хайруллин: Спрос на агрострахование у аграриев растет, но бюрократические препоны недопустимы

Вчера, 26 июня, в Комитете Госдумы по аграрным вопросам прошла рабочая встреча с представителями Национального союза агростраховщиков.

16:54
Власти Бавлинского района устранили перебои с питьевой водой после аварии на местном Водоканале

Из-за низкого дебита в питающих город скважинах стали выходить из строя насосы.

16:40
В Иннополисе главу Заксобрания Пензенской области избрали координатором Ассоциации законодателей ПФО

В Иннополисе прошло заседание Ассоциации законодателей ПФО, участники которого обсудили опыт инновационной деятельности РТ.

16:34
УНИКС подписал контракт с форвардом Валерием Лиходеем

Евгений Богачев прокомментировал сделку и рассказал о других селекционных решениях.

16:22
Компания из Набережных Челнов представила на «Армии-2019» танковоз и модифицированные броневики

«Ремдизель» привез на выставку оборонной промышленности новые разработки машин «Тайфун» и «Торнадо».

16:08
Игорь Комаров: В Иннополисе виден позитивный пример развития инновационных технологий

Полпред Президента РФ в ПФО отметил, что вопрос инновационного развития Ассоциация законодателей Поволжья решила рассматривать именно в Иннополисе.

События