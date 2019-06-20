Шаронов проиграл свой первый матч с «Рубином»

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня на своей базе казанский «Рубин» сыграл контрольный матч с нижнекамским «Нефтехимиком» и уступил со счетом 1:2.

Это был первый матч казанцев с исполняющим обязанности главного тренера Романом Шароновым, сменившим две недели назад Курбана Бердыева. И впервые в XXI веке «Рубин» готовится к сезону дома, а не в привычной Турции, Австрии или Испании. Логично, потому что в качестве спарринг-партнера казанцы выбрали нижнекамский «Нефтехимик».

Не один год «Нефтехимик» входил в систему «Рубина», получая молодых игроков для обкатки. Тренирует сейчас нижнекамцев быыший игрок и тренер казанцев Юрий Уткульбаев. «Нефтехимик» после долгого перерыва вернулся в ФНЛ (первую лигу), очень мощно проведя прошлый сезон. Так что обновленному «Рубину», который уже потерял девять игроков прошлогоднего состава (Бабурин, Цаллагов, Байрамян, Калинин, Устинов, Камболов, Полоз, Мухаметзянов и Бухаров), любопытно было проверить свои силы в спарринге с «Нефтехимиком».

Примечательно, что сегодня же «Рубин» официально объявил о пополении тренерского штаба коанды испанским специалистом Эдуардо Докампо. Испанец является обладателем тренерской лицензии Pro, необходимой для работы в РПЛ, каковой пока нет у Шаронова, отчего переход в «Рубин» Докампо выглядит вполне объяснимым.

Игра прошла на одном из тренировочных полей базы «Рубина», не на главном, в присутствии журналистов, друзей и близких футболистов. Отметим в стартовом составе хозяев новичков — голкипера Юрия Дюпина и защитника Олега Данченко. В запасе «Рубина» оказались Мераби Уридия, игравший в последние годы в «Нефтехимике» и Павел Долгов из «Анжи». Оба находятся в «Рубине» на просмотре. Добавим, что хозева играли в майках без фамилий, гости с фамилиями.

Сама игра началась с настойчивых атак гостей, но довольно быстро казанцы отбились и столь же быстро перевели игру на чужую половину поля. Бросилось в глаза, что «Рубин» предпочитал играть верхом, забросами, «Нефтехимик» — короткими передачами. Так на 5-й минуте партнеры вывели один на один Башкирова, но его удар в упор голкипер гостей отбил, как и добивание головой! Что до новичка казанцев Дюпина, то он довольно смело играл ногами в своей штрафной и очень громко старался руководить действиями своих новых партнеров.

На 21-й минуте после идеального по исполнению навеса во вратарскую Башкиров использовал-таки свой шанс, скинул мяч грудью и точно пробил ногой, 1:0. Через пару минут Дюпин выручил своих, вытащив мяч из угла. Но к концу первой половины нижнекамцы раз за разом стали наказывать хозяев за потери мяча. Так что ответный мяч нижнекамцев был вполне логичным, еще и красивым получился. Прострел на правый фланг штрафной и Макаров четко его замкнул, 1:1. Тут же и фортуна улыбнулась «Рубину», когда мяч угодил в штангу хозяйских ворот.

Во втором тайме Шаронов заменил практически весь состав, кроме Агапова. И номинальные резервисты очень резво ринулись в бой. Теперь уже ворота «Нефтехимика» спасла штанга в ходе массированной атаки «Рубина». Но гол снова забили гости, Шадрин аккуратно головой протолкнул мяч в сетку с близкого рассстояния, 1:2. Резюме, еще рано говорить что-то о новом «Рубине» после первого спарринга. Процесс создания команды в самом начале.

Первый летний сбор «Рубина» заканчивается сегодня, второй пройдет в Казани же 23 июня — 6 июля. 27 июня вновь дома казанцы сыграют с саранской «Мордовией», так утверждает сайт этой команды, «Рубин» пока не афишировал этот спарринг. «Нефтехимик» 27 же июня сыграет контрольный матч с челнинским «КАМАЗом». Напомним, что в первом туре чемпионата России 15 июля в Москве казанцы сыграют с «Локомотивом».

«Рубин» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (1:1). Голы забили: Башкиров (21) — Макаров (40), Шадрин (75). Предупрежден Ситдиков.

«Рубин»: Дюпин (Ив.Коновалов, 46), Степанов (Ширяев, 46), Агапов, Микушин (Семенов, 46), Данченко (Закиров, 46), Иг. Коновалов (Седов, 46), Подберезкин (Хубаев, 46), Акбашев (Останин, 46), Башкиров (Пантелеев, 46), Сагитов (Уридия, 46), Яковлев (Долгов, 46).

«Нефтехимик»: Гилязетдинов, Канаев, Макаров, Потапов, Ситдиков, Триалист, Галиакберов, Голубев, Киреев, Куликов, Шадрин.

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