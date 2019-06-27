УНИКС подписал контракт с форвардом Валерием Лиходеем

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский УНИКС подписал контракт по схеме 1+1 с форвардом Валерием Лиходеем. По просьбе корреспондента ИА «Татар-информ» сделку прокомменировал президент клуба Евгений Богачев, пояснивший и другие селекционные решения УНИКСа.

Напомним, что 32-летний уроженец Ростова-на-Дону Лиходей уже выступал в УНИКСе два сезона (2014 — 2016 гг.). Кроме того, он играл в России за ЦСКА, «Триумф», «Спартак», «Локомотив-Кубань» и «Химки». Из «Химок» он перешел в литовский «Невежис», оттуда перебрался в итальянскую «Орландину», а минувший сезон провел в польском клубе «Анвил», в составе которого стал чемпионом страны.

В рамках национального чемпионата форвард в среднем набирал 11,1 очков (65,4% в среднем двухочковых, 44,2% трехочковых, 76,3% штрафных), 3,3 подбора и 1,9 результативных передач.

«На рынке мало русских игроков, а Лиходей провел хороший сезон в Польше, особенно в Кубке чемпионов ФИБА», — пояснил покупку Лиходея Богачев.

Что касается разыгрывающего «Локомотива-Кубани» Дмитрия Хвостова, с которым УНИКС вел переговоры, но в итоге тот перешел в «Зенит», то здесь Богачев четко обозначил причины. «Слишком большая цена за больного человека — Хвостов перенес сложную операцию и пока не тренируется. В итоге мы решили, что цена игрока слишком высока».

Ранее УНИКС подписал контракт с форвардом Дмитрием Узинским из «Нижнего Новогорода», покинули команду Морис Ндур, Антон Понкрашов, Максим Шелекето и Пиеррия Хенри.

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