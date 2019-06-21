Татар-информ

21 июня 2019, 17:52

Спорт

УНИКС расстался с американским разыгрывающим Пиеррия Хенри

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Спорт

УНИКС расстался с американским разыгрывающим Пиеррия Хенри

За прошлый сезон Хенри отыграл за казанцев 40 матчей во всех турнирах, в среднем за игру набирая 11 очков, делая 5 передач, 4 подбора и 2 перехвата.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня клубная пресс-служба казанского УНИКСа объявила о расставании с американским разыгрывающим Пиеррия Хенри. Срок его контракта с УНИКСом истек, и тренерский штаб казанцев решил расстаться с американцем.

Хенри подписал годичный контракт с УНИКСом летом прошлого года. За прошлый сезон он отыграл за казанцев 40 матчей во всех турнирах, в среднем за игру набирая 11 очков, делая 5 передач, 4 подбора и 2 перехвата.

Добавим, что Хенри получил титул самого ценного игрока регулярного турнира Кубка Европы. Еще он был признан автором лучшей передачи прошедшего розыгрыша Кубка Европы.

Днем ранее УНИКС расстался с сенегальским форвардом Морисом Ндуром, до них покинули команду защитник Антон Понкрашов и форвард Максим Шелекето.

Судя по всему, тренерский штаб УНИКСа продолжит чистку рядов команды. А новичок в УНИКСе пока один — форвард Дмитрий Усминский из «Нижнего Новгорода».

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