УНИКС простился с сенегальским форвардом

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский УНИКС отправил официальное письмо сенегальскому форварду Морису Ндуру с уведомлением о расставании после завершения срока контракта.

Ндур отыграл за УНИКС два последних сезона, начиная с 2017 года. Контракт с казанским клубом у 27-летнего сенегальца завершился, и УНИКС решил не продлевать сотрудничество.

Ранее УНИКС простился со своим капитаном, защитником Антоном Понкрашовым и форвардом Максимом Шелекето, чьи контракты с казанским клубом также завершились. Одновременно состав УНИКСа пополнил форвард «Нижнего Новгорода» Дмитрий Узинский.

Остаются в рядах УНИКСа с действующими контрактами Павел Сергеев, Реймар Морган, Эрик Макколлум, Артем Клименко, Джамар Смит и Костас Каймакоглу. Вопрос с другими игроками УНИКСа будет решен позднее. Естественно, что будут и новички.

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