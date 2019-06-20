Татар-информ

20 июня 2019, 07:10

Спорт

УНИКС простился с сенегальским форвардом

Рекомендуем

Спорт

УНИКС простился с сенегальским форвардом

Ндур отыграл за УНИКС два последних сезона, начиная с 2017 года.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский УНИКС отправил официальное письмо сенегальскому форварду Морису Ндуру с уведомлением о расставании после завершения срока контракта.

Ндур отыграл за УНИКС два последних сезона, начиная с 2017 года. Контракт с казанским клубом у 27-летнего сенегальца завершился, и УНИКС решил не продлевать сотрудничество.

Ранее УНИКС простился со своим капитаном, защитником Антоном Понкрашовым и форвардом Максимом Шелекето, чьи контракты с казанским клубом также завершились. Одновременно состав УНИКСа пополнил форвард «Нижнего Новгорода» Дмитрий Узинский.

Остаются в рядах УНИКСа с действующими контрактами Павел Сергеев, Реймар Морган, Эрик Макколлум, Артем Клименко, Джамар Смит и Костас Каймакоглу. Вопрос с другими игроками УНИКСа будет решен позднее. Естественно, что будут и новички.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Теннисисты со всей страны съедутся на всероссийский любительский турнир в Казани
Новости дня
07:49
В Бугульме на пожаре в частном доме погибли трехлетний мальчик и годовалая девочка

25-летнюю мать вытащили из горящего дома соседи еще до появления пожарных расчетов.

07:45
Минниханов проследит за «Прямой линией с Владимиром Путиным» и посетит конференцию «Единой России»

Глава российского государства сегодня ответит на вопросы жителей страны в прямом эфире федеральных каналов.

07:31
В России предложили ввести новый штраф для автомобилистов

Размер штрафа предлагается установить в размере до 2,5 тысячи рублей.

07:10
УНИКС простился с сенегальским форвардом

Ндур отыграл за УНИКС два последних сезона, начиная с 2017 года.

06:36
Более 1100 нижнекамских выпускников зажгут на набережной вместе с Lx24

Участников праздника ожидает вручение медалей, флешмобы, творческие номера, традиционный вальс.

05:10
Семья из Менделеевского района за победу в конкурсе «Растим помогая» выиграла экобокс для зелени

Теперь молодая семья в домашних условиях будет получать экологически чистую продукцию.

04:26
День Молодежи в Альметьевске проведут в формате «На спорте!»

Организаторы подготовили для жителей и гостей города много интересных интерактивных и развлекательных зон.

03:19
Московские бизнесмены устроят в Нижнекамске бесплатный интенсив

В программу включены живые лекции, консультации, вебинары от спикеров федерального уровня.

02:10
Мамадышский «Уругай» стал дипломантом фестиваля песни и музыки в Беларуси

Коллектив «Уругай» существует уже с 2002 года, в его составе выступают 13 музыкантов.

01:37
Бугульминцы победили в конкурсе вузовских изданий «Университетская книга 2019»

Успех авторам принесла монография «Неизвестные страницы истории Бугульминского уезда».

00:32
Специалисты проанализируют состояние транспортной системы в Нижнекамске

Представители ведомства проанализируют соблюдение требований к организации дорожного движения, транспортную безопасность, школьные маршрутные сети.

19.06 23:50
Сармановское предприятие уличили в загрязнении окружающей среды

Эксперты Минэкологии РТ выявили разлив нефтепродуктов на участке площадью 16 квадратных метра.

19.06 23:12
Всероссийский зачет по финансовой грамотности смогли сдать более 2,5 тыс. татарстанцев

Из 19880 участников сдать зачет смог лишь каждый седьмой татарстанец, ответив верно на 23 и более вопросов из 30.

19.06 22:44
Российские вузы хотят обязать организовывать практику для студентов
19.06 22:20
Заслуженный артист России Альберт Асадуллин привез в Нижнекамск уникальную программу

Обладатель уникального голоса собрал в Доме народного творчества полный зал.

19.06 22:06
Новый детский сад на 260 мест в «Салават купере» достроят к сентябрю

Ход строительства дошкольного образовательного учреждения проверили сотрудники Госстройнадзора РТ.

19.06 21:43
В садово-огороднических товариществах Татарстана в ходе капремонта пробурят новые скважины

Всего на капитальный ремонт хозяйственно-бытового водоснабжения товариществ потратят около 126 млн рублей.

19.06 21:39
Следком расследует гибель мужчины, обнаруженного на проводах в Заинском районе

Следователи предполагают, что мужчина собирался срезать провода, залез на столб и был убит током.

19.06 21:33
В Елабуге на территории бывшего городского пляжа создается рекреационная зона отдыха

Купаться здесь можно будет лишь после приобретения спасательного оборудования.

19.06 21:18
Теннисисты со всей страны съедутся на всероссийский любительский турнир в Казани

На открытии турнира гимнасты из спортивной школы «Вдохновение» представят зрителям свое выступление.

19.06 21:10
К флагу WorldSkills прикрепили нашивку герба Спасского района РТ

К спассцам флаг прибыл из Сабинского района.

19.06 21:02
Новый сезон альметьевских «Сказок о золотых яблоках» включит серию «Мой город, моя улица»

В новом сезоне для альметьевцев проведут мастер-классы художники из Уругвая, Аргентины, Испании.

19.06 20:48
В Татарстане впервые пройдет платный Сабантуй

По словам организаторов, собранные от реализации билетов средства направят на благотворительность.

19.06 20:28
Жители домов по улице Волкова останутся без воды на сутки

Автоцистерны с водой разместят согласно поступающим заявка от населения.

19.06 20:24
Ильсур Хадиуллин: Обучение и воспитание на родном языке в детсадах РТ сохраняется на уровне 54%

Необходимо повышать имидж детских садов с родным языком воспитания и обучения, уверен первый заместитель министра образования и науки РТ.

События