Татар-информ

27 июня 2019, 09:24

Культура

Кинопоказы в Старо-Татарской слободе продолжатся показом татарстанской ленты «Бибинур»

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Культура

Кинопоказы в Старо-Татарской слободе продолжатся показом татарстанской ленты «Бибинур»

Фильм снят по сценарию на основе уникальных произведений известного татарского писателя Аяза Гилязова «Три аршина земли» и «В пятницу вечером».

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). 29 июня в Старо-Татарской слободе состоится очередной показ фильма под открытым небом. На сцене, расположенной по улице Ш. Марджани, покажут фильм «Бибинур» режиссера Юрия Фетинга, сообщают организаторы.

Фильм снят по сценарию на основе уникальных произведений известного татарского писателя, классика татарской литературы Аяза Гилязова «Три аршина земли» и «В пятницу вечером». Съемки фильма происходили в татарском селе Алгаево.

По сюжету бабушке Бибинур снится сон. Она видит себя пятилетней, идущей по тропинке цветущего сада. Вдруг замечает, что на ветках самого большого дерева сидят все ее умершие родственники. «Бибинур, тебе пора к нам!» — говорят они ей. Проснувшись, старушка понимает, что жить ей осталось пять дней.

«Бибинур» на VI Казанском международном фестивале мусульманского кино завоевал главные награды в номинациях «Лучший игровой фильм», «Лучшая женская роль», однако это не единственные призы татарстанской картины. В 2010 году «Бибинур» взял приз за лучшую женскую роль на Международном кинофестивале «Евразия», приз Серебряный грифон в Санкт-Петербурге, диплом правительства Москвы на фестивале «Московская премьера», участвовал в программе конкурса «Перспективы» XXXII Московского международного кинофестиваля.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что кинопоказы в Старо-Татарской слободе стартовали 8 июня показом американской драмы «Пеле. Рождение легенды» Джеффа и Майкла Цимбалистов. Показы будут проходить на протяжении всего лета по субботам в 20.30. Зрителям будут представлены полнометражные и короткометражные фильмы татарских и российских кинематографистов из фонда «Татаркино».

 

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