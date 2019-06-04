В Старо-Татарской слободе американской драмой откроются кинопоказы под открытым небом

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). 8 июня в Старо-Татарской слободе начнутся показы фильмов под открытым небом. Кинопоказы будут транслироваться на сцене, расположенной по улице Ш. Марджани, рядом с рестораном «Печь», сообщают организаторы.



Показы будут проходить на протяжении всего лета по субботам в 20:30. Зрителям будут представлены полнометражные и короткометражные фильмы татарских и российских кинематографистов из фонда «Татаркино».



Кинопоказ открывается американской драмой «Пеле. Рождение легенды» Джеффа и Майкла Цимбалистов. Лента предназначена для просмотра зрителей в возрасте от 12 лет.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2018 году Старо-Татарскую слободу Казани посетило на 15% больше туристов, чем в 2017-м. Всего за прошлый год в слободе побывало около 1,3 млн гостей.

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