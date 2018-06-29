Волонтеры «Том Сойер Феста» укрепили фундамент первого из восстанавливаемых домов

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В Казани волонтеры фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» завершили укрепление фундамента первого из ремонтируемых зданий, расположенного по адресу: ул. Калинина, д. 12, и приступили к покраске фасада. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

«Была протечка с крыши водостока, весь фундамент был ослаблен, а венцы начали гнить. Мы зачистили гниль, пропитали специальными составами, укрепили, сделали кирпичный отлив и фундамент», – рассказал координатор «Том Сойер Феста» в столице Татарстана Дмитрий Полосин. По его словам, теперь без замены венцов и крупных затрат на новые ремонтные работы этот дом спокойно простоит еще 30 лет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Том Сойер Фест» в Казани первым в истории движения подведет к подопечному дому канализацию. Речь идет именно о доме № 12 по улице Калинина.

Полосин уточнил, что из-за подведения к зданию водопровода и канализации работы займут более месяца. «Согласование сетей происходит не так просто, как хотелось бы <…>», – констатировал он. Однако, несмотря на трудности, подключить дом к сетям организаторы фестиваля надеются не позднее конца сезона.

Дом № 12 по улице Калинина – образец деревянного зодчества XIX-XX веков. Предположительно, двухэтажное здание было построено до 1905 года.

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