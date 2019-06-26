Голуби в небе и школьный вальс: в Казани 11-классники впервые отметили общегородской выпускной

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Первый общегородской выпускной вечер на площади перед «Казань Ареной», где собрались почти 6 тыс. выпускников всех школ города, начался с развлекательно-интерактивной программы.

Ученица школы № 42 Ксения Добрынина родом из Улан-Удэ. Во время разогрева она поучаствовала в конкурсе, где трех выпускников попросили исполнить элементы битбокса. «На самом деле мне, конечно, очень нравится вся эта движуха, но хотелось бы видеть больше известных молодежных исполнителей», – призналась девушка.

Ксения намерена поступать в один из вузов Москвы, но после его окончания она намерена вернуться в Казань, так как ей очень нравится этот город.

Об ученике гимназии № 2 Рамиле Багавиеве в Казани узнали еще сегодня утром: он сдал четыре предмета ЕГЭ на 399 баллов. На мероприятие его пригласили выступить с ответным словом от выпускников. «Я поблагодарю всех, кто внес вклад в этот результат и обращусь к выпускникам со своими пожеланиями», – поделился планами с корреспондентом ИА «Татар-информ» Рамиль перед началом концерта.

Юноша также рассказал, что пока не решил, в какой вуз планирует поступать, но желает в будущем стать математиком. «Моя мечта – стать математиком, заниматься наукой и продвигать ее в массы. Хочется донести до людей, что наука дает человеку большие возможности, движет все человечество вперед. И самому тоже хочется внести вклад в это развитие», – пояснил выпускник.

Поздравить 11-классников в начале официальной части вечера вышли министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов и заместитель мэра Казани Людмила Андреева. После приветственных слов и пожеланий они вручили аттестаты тем, кто получил по 100 баллов по двум предметам. Одной из них стала выпускница лицея № 131 Милена Булкина, высший балл она набрала по математике и информатике.



«Я, получив 100 баллов по математике, позвонила маме, а она сказала: “Милен, ты, конечно, умная, но я не такого не ожидала“», – смеясь, поведала девушка.

После вручения аттестатов школьники выпустили в небо голубей, а потом перед сценой 150 танцевальных пар исполнили вальс.

Неофициальная часть праздника продолжилась выступлением группы «Волга-Волга», Гульназ Батталовой, дуэта «Мальбэк и Сюзанна» и других исполнителей.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», вечер завершится финальной песней выпускников «Куда уходит детство», а заключительным моментом праздника станет салют, который прогремит в 21.30.

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