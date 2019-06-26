Выпускник татарской гимназии имени Марджани при КФУ набрал на ЕГЭ 399 баллов

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Выпускник татарской гимназии № 2 имени Шигабутдина Марджани при К(П)ФУ Рамиль Багавиев набрал 399 баллов по результатам ЕГЭ, сдав русский язык, информатику и физику на 100 баллов, а математику – на 99 баллов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Это уникальный случай, когда ребенок, с 1-го по 11-й классы обучающийся на татарском языке, сдает выпускные экзамены с самыми высокими результатами», – отметила заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Алия Загидуллина.

По словам самого Рамиля, при подготовке к экзаменам он не забывал и об отдыхе. «Все должно быть в меру, нужно умело распределять нагрузку между отдыхом и подготовкой. И главное – верить в свои силы», – убежден он.

В будущем, рассказал молодой человек, он планирует работать в научной сфере, поскольку отдает предпочтение точным наукам – математике и физике.

Сегодня в Казани, на площадке перед стадионом «Казань Арена», впервые пройдет общегородской выпускной вечер. Его участниками станут 5 тыс. 766 учащихся казанских школ. С ответным словом от лица школьников на сегодняшнем празднике выступит именно Рамиль Багавиев, отмечает пресс-служба КФУ.

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