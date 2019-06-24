Первый общегородской выпускной вечер в Казани пройдет на площади перед стадионом «Казань Арена»

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани в первом общегородском выпускном вечере, который пройдет 26 июня на площади перед стадионом «Казань Арена», примут участие более 5,7 тыс. выпускников из всех 164 общеобразовательных школ города. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказал председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

«Гостей праздника будет ждать насыщенная концертная программа с выступлениями звезды татарской эстрады Гульназ Батталовой и вокально-инструментальной группы "Волга-Волга". Порадуют своим творчеством популярные среди молодёжи звезды российской эстрады – победитель второго сезона телевизионного шоу "Песни" на ТНТ, наш земляк рэпер Slava Slame, известная музыкальная группа "Мальбэк и Сюзанна"», – сообщил спикер.

В течение праздника 150 танцевальных пар станцуют школьный вальс, после которого в небо запустят голубей.

Также на сцене состоится награждение победителей всероссийских и международных олимпиад.

«Отметим, что Казань шестой год подряд удерживает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинге городов по итогам всероссийских олимпиад школьников», – подчеркнул спикер.

Вечер завершится исполнением выпускниками в режиме караоке песни «Куда уходит детство» под аккомпанемент оркестра Sforzando и рок-группы A-class и салютом, который начнется в 21.00.

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