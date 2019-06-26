Эстафета флага WorldSkills достигла Лениногорского района

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Покинув Арск, сегодня эстафета флага WorldSkills побывала в Лениногорске – центре Лениногорского района Татарстана. Чествование знамени состоялось в парке «Юбилейный», сообщает пресс-служба районной администрации.

Участниками торжества стали рабочие, студенты, школьники и представители активной молодежи города. На церемонии присутствовали глава Лениногорского района, мэр Лениногорска Рягат Хусаинов и представители оргкомитета 45-ого мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

«Мы стараемся делать все возможное, чтобы повысить престиж рабочих профессий», – подчеркнул руководитель муниципалитета, приветствуя участников мероприятия.

После этого Хусаинов вручил благодарственные письма студентам и преподавателям учебных заведений за достойное участие в VII Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» и прикрепил на флаг нашивку с гербом Лениногорского района. Ему был вручен сертификат участника эстафеты.

Завтра, 27 июня, эстафета флага WorldSkills побывает в Бугульминском и Азнакаевском районах Татарстана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РТ Рустам Минниханов и министр просвещения РФ Ольга Васильева дали старт эстафете флага WorldSkills Kazan 2019 на территории Татарстана. До этого эстафета охватила 24 региона России, 20 стран мира и Международную космическую станцию. Ее финальной точкой станет церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству, который пройдет с 22 по 27 августа в Казани.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.