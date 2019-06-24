Эстафета флага WorldSkills перейдет Арскому району

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). 25 июня на центральном стадионе Арска, расположенном по адресу: улица Подгорненская, 1А, состоится чествование Флага WorldSkills, сообщает пресс-служба оргкомитета.



Торжественное событие состоится при участии главы Арского района Ильшата Нуриева и представителей оргкомитета 45-го мирового чемпионата WorldSkills Казань 2019.



Гостей мероприятия познакомят с движением WorldSkills, также во время торжественной встречи будет нанесена нашивка герба Арского района на флаг WorldSkills Kazan 2019 – в знак того, что флаг побывал на арской земле. Для гостей также выступят ростовые куклы – талисманы чемпионата WorldSkills Kazan – Алтын и Алмаз.



Старт проекту «Эстафета флага WorldSkills» был дан в Сочи 21 октября 2017 года на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов. Его конечной точкой станет фестиваль рабочих профессий, который пройдет 22 – 27 августа в Казани.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что нашивку герба к флагу прикрепили в Спасском и Атнинском районах республики. Также сообщалось, что в Казани появились две трехметровые фигуры талисманов мирового чемпионата – Алтына и Алмаза, выполненные из однолетних цветов.

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