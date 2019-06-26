Минмолодежи РТ впервые запустит программу грантовой поддержки проектов физических лиц

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). Министерство по делам молодежи Татарстана планирует поддержать грантами молодых людей, которые обращаются в ведомство со своими социально значимыми проектами. На эти цели из бюджета республики выделят 7 млн рублей, рассказал руководитель Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов на встрече с журналистами.

«Впервые в этом году благодаря поддержке Президента нашей республики (Рустама Минниханова – прим. Т-и.) у нас начнется программа грантовой поддержки физических лиц. На эти цели у нас заложено 7 млн рублей», – отметил он.

Министр также добавил, что грантовая помощь поможет молодым людям реализоваться себя в той или иной отрасли, а также сократит отток талантливой молодежи в другие города и страны.

«Мы абсолютно точно уверены, в том, что этот импульс –выдача грантов физическим лицам – поможет запустить определенные механизмы, создать среду и ответить на вопрос про самореализацию. Он [молодой человек] выиграет этот грант, примет решение – я пока не поеду, у меня есть возможность реализоваться в Казани, в Татарстане», – подчеркнул Фаттахов, добавив, что ведомство считает подобную помощь эффективной.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что зарплата сотрудников отрасли молодежной политики в Татарстане вырастет в среднем до 31,8 тыс. рублей.

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