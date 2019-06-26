Проект развития территории под мостом Миллениум встал из-за требований по безопасности

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Проект развития территории под мостом Миллениум в Казани затормозили правоохранительные органы из-за необходимости соблюдения требований безопасности. Об этом сообщил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов на встрече с журналистами.

«Столкнулись с очень объективным, обоснованным, четко сформулированным требованием правоохранительных органов по обеспечению безопасности. Вместе с исполкомом города мы сейчас отвечаем на эти пункты», – пояснил министр.

При этом Фаттахов подчеркнул, что «никто не сказал, что этого [проекта] нельзя делать». Отправной точкой должно стать решение вопроса с организацией видеонаблюдения, добавил он.

Точные сроки создания территории под мостом Миллениум Дамир Фаттахов назвать не решился, объяснив это сложностью и уникальностью проекта. Он напомнил также, что создание этой зоны предусмотрено глобальной концепцией развития набережной Казанки.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов указал, что первая очередь общего проекта должна стартовать не позднее 30 августа этого года.

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