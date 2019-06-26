Зарплату специалистов по работе с молодежью в Татарстане повысят в среднем до 32 тыс. рублей

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Зарплата сотрудников отрасли молодежной политики в Татарстане вырастет в среднем до 31,8 тыс. рублей. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«К 1 июля будет индексирована, пересмотрена заработная плата сотрудников отрасли молодежной политики. Подчеркиваю: это не чиновники, это специалисты по работе с молодежью, педагоги, которые работают в молодежных центрах, в молодежных клубах», – сказал глава Минмолодежи республики.

Пока средняя зарплата специалистов по работе с молодежью равняется 21 тыс. рублей. Она вырастет до 31,8 тыс. рублей и сравняется с зарплатой сотрудников социальной сферы, отметил Фаттахов.

«Даже зарплата, которая будет с 1 июля, она, наверное, не самая большая. Но люди должны получать достойную заработную плату. Специалисты должны понимать, что их труд достойно оплачивается, если мы хотим, чтобы люди работали с молодежью», – добавил он.

В начале года Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил поднять зарплату в сфере молодежной политики через пять лет с момента последней индексации.

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