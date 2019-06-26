Церемония открытия WorldSkills Kazan 2019 будет интерактивной

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Церемония открытия мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019, которая пройдет на стадионе «Казань Арена», будет интерактивной. Об этом рассказала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева в интервью ТАСС.

«<…> зрители смогут сами влиять на движение и смысл церемонии. По задумке организаторов, у каждого зрителя будет так называемый зрительский пакет с реквизитом», – пояснила заместитель Премьер-министра РТ.

Кроме того, Фазлеева напомнила, что за церемонии открытия и закрытия чемпионата отвечает команда известного продюсера Игоря Крутого. Главным режиссером выступает Алексей Сеченов, имеющий опыт организации и проведения Универсиады 2013 года в Казани, чемпионата по водным видам спорта 2015 года там де, Всемирного фестиваля молодежи в Сочи и ряда других международных событий.

«Главная задача – познакомить зрителей с движением WorldSkills, у мероприятия продуманная сюжетная линия, которая еще раз подтверждает, что мир труда, профессии играет огромную роль в жизни человечества», – добавила Лейла Фазлеева.

Кастинги артистов были проведены в апреле-мае, в июле-августе они будут заниматься репетициями. Оригинальные декорации уже разработаны и утверждены, началась подготовка стадиона «Казань Арена». Церемонии открытия и закрытия будут транслироваться на телеканале «Россия 24» и в Интернете.

Мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 пройдет в столице Татарстана с 22 по 27 августа. В нем примут участие около 1,5 тыс. конкурсантов из 69 стран, они будут состязаться в 56 компетенциях. Продажа билетов на церемонии открытия и закрытия стартовала 30 мая.

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