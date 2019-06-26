Лейла Фазлеева: В Татарстане над популяризацией рабочих профессий работает 31 ресурсный центр

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Татарстане для популяризации рабочих профессий создан и успешно работает 31 ресурсный центр. Об этом в преддверии мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 рассказала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева в интервью ТАСС.

Заместитель Премьер-министра республики отметила, что в овладении выбранной профессией студенту помогают как преподаватель колледжа или техникума, так и «представитель “якорного” предприятия, например, КАМАЗа, ”Татнефти”, предприятий строительного сектора, авиапрома».

Упомянула Фазлеева и организованную в Татарстане работу по привлечению внимания детей и подростков к рабочим профессиям. «<…> для школьников предусмотрено участие в соревнованиях JuniorSkills. Созданы технопарки и ”Кванториумы”, которые также предполагают развитие идей движения и популяризацию их среди школьников», – пояснила она.

Кроме того, в республике в этом годы был проведен первый региональный чемпионат для дошкольников BabySkills, причем эта инициатива нашла поддержку во многих регионах.

Еще до этого сотрудники одного из детских садов Кукморского района организовали для своих воспитанников программу «БалаSkills» по освоению мира профессий, «знакомя их с основами гончарного, войлочного дела, кулинарного и швейного мастерства», добавила Лейла Фазлеева.

Мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 пройдет в столице Татарстана с 22 по 27 августа. В нем примут участие около 1,5 тыс. конкурсантов из 69 стран, они будут состязаться в 56 компетенциях.

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