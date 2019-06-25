Монтаж иконостасов в воссоздаваемом соборе Казанской иконы Божией Матери начнут уже в 2019 году

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Уже в этом году в воссоздаваемом в столице Татарстана соборе Казанской иконы Божией Матери, уничтоженном взрывом в 1932 году, планируется начать монтаж иконостасов. Об этом «Татар-информ» сообщили в Казанской епархии в ответ на редакционный запрос информационного агентства.

«Основные строительно-монтажные работы в соборе были завершены еще в конце 2018 года. За первые шесть месяцев 2019-го закончено внутреннее оштукатуривание, монтаж 28 икон из смальтовой мозаики на фасадах. А также проведены инженерные сети, водосточная система и установлены капители полуколонн (декоративно-инженерное завершение — прим. Т-и) большого барабана (основания купола — прим. Т-и)», — пояснил представитель епархии.

Сейчас мастера украшают собор лепным декором. Руководит работой бригады из 5 человек лепщик родом из Армении Каджик Маргорян, принимавший участие в реставрации таких памятников архитектуры России, как Церковь Владимирской иконы Божией Матери в Тучково второй половины XIX века (Подворье Сергиевой лавры, находится в ведении Патриарха Московского и Всея Руси) и Саввино-Сторожевский монастырь (основанный в XIV веке православный монастырь Московской епархии).

Строители монтируют три входные лестницы (западную, северную и южную) из цельных гранитных ступеней, облицовывают камнем цоколь и паперти. Параллельно ведутся работы в интерьерах подземного (Пещерного) храма, который планируется полностью сдать до конца этого года. Как ранее в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» рассказал художник-реставратор I категории Межобластного научно-реставрационного художественного управления (МНРХУ, Москва — прим. Т-и) Валерий Косушкин, руководящий работами по росписи нижнего храма, к осеннему празднованию Казанской иконы Божией Матери, 4 ноября, в одном из помещений здесь откроется музей истории и воссоздания собора.

В то же время одновременно с благоустройством территории вокруг воссоздаваемого собора продолжаются археологические раскопки и работы по музефикации фрагментов разоренного за годы Советской власти Богородицкого монастыря — Пещерного храма и прилегающих к собору следов фундамента и монашеских склепов. Одной из последних находок, которой археологи были обрадованы в этом месяце, стал участок старинной соборной площади конца XIX – начала ХХ века. Исследователи обнаружили дореволюционное мощение размером в 100 кв. метров.

В текущем строительном сезоне активно будут продолжаться работы по интерьерному убранству верхнего храма собора.

По словам Валерия Косушкина, дата полной готовности воссоздаваемой православной святыни обозначена не позднее 2021 года.

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