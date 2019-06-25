Зинэтула Билялетдинов: «О работе не думаю, но за “Ак Барсом“ слежу»

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Многолетний и самый удачливый наставник казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, покинувший команду своей жизни в нынешнем апреле, рассказал ИА «Татар-информ» о своих ближайших планах.

Говоря о планах на будущее, прославленный специалист откровенно признался, что никаких идей, связанных с работой, у него пока нет.

«Да ничем я пока не собираюсь заниматься. О работе даже не думаю. Только отдыхать, благо поработал немало»,– подчеркнул он.

Но про «Ак Барс» легендарный наставник, разумеется, не забывает: «За судьбой “Ак Барса“ я буду следить постоянно, можете в этом не сомневаться, чтобы бы мне не предлагали…»

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что после ухода Зинэтулы Билялетдинова и прихода на пост наставника Дмитрия Квартальнова казанский клуб покинули многие хоккеисты, включая капитана команды Александра Свитова.

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