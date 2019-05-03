Капитан «Ак Барса» покинул клуб после шести лет, проведенных в нем

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Капитан «Ак Барса» Александр Свитов покинул клуб после шести проведенных в нем лет. Об этом сообщается на страницах команды в социальных сетях.
«Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку, а игроков, руководство и персонал клуба – за совместную работу. Это были прекрасные шесть сезонов. Спасибо за то, что пригласили меня в “Ак Барс“, доверили почетную обязанность – быть капитаном команды», – заявил Свитов.
«Я всегда старался играть на максимуме возможностей, быть честным перед собой и болельщиками», – добавил покидающий команду хоккеист.
В завершившемся сезоне Александр Свитов провел 28 встреч, в которых отметился одной шайбой и семью голевыми передачами.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Ак Барс» покинули восемь хоккеистов. После ухода с поста главного тренера Зинэтулы Билялетдинова наставником команды стал Дмитрий Квартальнов.
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Спасибо за всё, капитан! 💪 Александр Свитов покидает «Ак Барс» после шести лет в Казани. За эти годы Александр стал для всех нас образцом мужественности, самоотдачи, бескомпромиссного стремления к победам и внёс огромный вклад в завоевание Кубка Гагарина в сезоне 17/18 🏆 💬 Александр Свитов: – Хочу поблагодарить всех болельщиков «Ак Барса» за поддержку, а игроков, руководство и персонал клуба – за совместную работу. Это были прекрасные шесть сезонов. Спасибо за то, что пригласили меня в «Ак Барс», доверили почетную обязанность – быть капитаном команды. Я всегда старался играть на максимуме возможностей, быть честным перед собой и болельщиками. С «Ак Барсом» меня будут связывать приятные воспоминания: наши победы, медали и, конечно, Кубок Гагарина. Желаю клубу всего самого наилучшего и новых больших побед. До свидания, Казань! #айдасвитов