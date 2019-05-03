Капитан «Ак Барса» покинул клуб после шести лет, проведенных в нем

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Капитан «Ак Барса» Александр Свитов покинул клуб после шести проведенных в нем лет. Об этом сообщается на страницах команды в социальных сетях.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку, а игроков, руководство и персонал клуба – за совместную работу. Это были прекрасные шесть сезонов. Спасибо за то, что пригласили меня в “Ак Барс“, доверили почетную обязанность – быть капитаном команды», – заявил Свитов.

«Я всегда старался играть на максимуме возможностей, быть честным перед собой и болельщиками», – добавил покидающий команду хоккеист.

В завершившемся сезоне Александр Свитов провел 28 встреч, в которых отметился одной шайбой и семью голевыми передачами.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Ак Барс» покинули восемь хоккеистов. После ухода с поста главного тренера Зинэтулы Билялетдинова наставником команды стал Дмитрий Квартальнов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.