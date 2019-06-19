К флагу WorldSkills прикрепили нашивку герба Спасского района РТ

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Болгаре в рамках межрегиональной профильной смены лагеря «Болгар – Туган тел» состоялось чествование флага молодежного чемпионата мира рабочих профессий WorldSkills, который состоится в Казани в августе, пишет газета «Новая жизнь»

К спассцам флаг прибыл из Сабинского района. Торжественная церемония состоялась при участии главы района Камиля Нугаева. Он поздравил участников смены с знаменательным событием.

«То, что мы сегодня принимаем флаг эстафеты, – большая честь для нас. В своё время мы также встречали флаг Универсиады, флаг Зимних Олимпийских игр. Спасибо за это Правительству республики и России», – отметил глава района.

В торжествах также приняли участие представители оргкомитета 45-го мирового чемпионата WorldSkills, которые вместе с организаторами и ведущими праздника рассказали собравшимся о движении и популяризации рабочих профессий, а помогали им в этом ростовые куклы-талисманы чемпионата – Алтын и Алмаз.

Во время торжественной встречи Камиль Нугаев принял флаг мирового чемпионата и прикрепил к нему нашивку герба Спасского района, официально подтвердив тем самым его пребывание на спасской земле.

Затем флаг мирового чемпионата по профессиональному мастерству отправился в Атнинский район, где завтра состоится очередное чествование.

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