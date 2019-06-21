На площади Тысячелетия установили трехметровые фигуры талисманов WorldSkills Kazan

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). На площади Тысячелетия Казани установили фигуры талисманов WorldSkills Kazan 2019, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Объемные цветочные композиции достигают трех метров в высоту и выполнены из однолетних растений. Лицо, кисти рук и очки сделаны из металлопластика. В Комитете внешнего благоустройства рассказали, что вечером фигуры Алмаза и Алтына будут подсвечиваться.

Новый арт-объект успели оценить жители и гости города. Люди активно фотографируются рядом с фигурами талисманов мирового чемпионата.

Чемпионат по профмастерству WorldSkills Kazan 2019 состоится в столице РТ с 22 по 27 августа. На соревнования приедут участники из более 60 стран мира.

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