Жеребец Кадырова пришел первым на скачках в Казани

(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Скакун Пафос, принадлежащий главе Чечни Рамзану Кадырову, обошел девятерых соперников со всей России на скачках в честь Сабантуя, организованных на Казанском ипподроме.

Гнедой жеребец под седлом мастер-жокея международного класса Мырзабека Каппушева завоевал Кубок Казанского Кремля с призовым фондом 150 тыс. рублей, показав лучший результат на дистанции 2 км.

«Это вполне закономерная победа, потому что лошади Рамзана Кадырова у нас стоят каждое лето с 2011 года. Наш ипподром любят, и Казанский ипподром отвечает взаимностью», – прокомментировала это достижение руководитель отдела развития Федерации коневодства и конного спорта РТ Флера Абдулаева.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что приз «Золотой Аргамак» на состязаниях в честь Сабантуя взял скакун из Московской области.

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