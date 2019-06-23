Приз «Золотой Аргамак» на состязаниях в честь Сабантуя взял скакун из Московской области

(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В рамках празднования Сабантуя-2019 в столице Татарстана на Казанском ипподроме прошли скачки с участием 13 чистокровных лошадей ахалтекинской породы.

Дистанцию в 1200 м быстрее всех прошел скакун Триумф-Гели из Московской области. Он завоевал приз «Золотой Аргамак» и 1 млн рублей.

«Триумф-Гели стал триумфальным победителем, его резвость 1 минута 29,5 секунды», – объявил комментатор.

Конь из Подмосковья финишировал практически одновременно со скакуном из Дагестана, и только фотофиксация финиша позволила определить победителя.

Всего на Казанском ипподроме в день Сабантуя состоялись 13 заездов, участниками которых стали ахалтекинцы, арабские скакуны, пони и лошади, рожденные в Татарстане.

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