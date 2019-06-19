На скачках в Сабантуй планируется участие четырех лошадей Рамзана Кадырова

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). На казанском ипподроме в праздновании Сабантуя примут участие четыре лошади главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, однако их участие окончательно пока не подтверждено. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по животноводству Назип Хазипов.

«Обычно его скакуны участвуют в День республики и обязательно приедут в этом году, но недавно они были на соревнованиях на приз Президента РФ. Думаю, они еще после этого не успели восстановиться, хотя в заявке на этот Сабантуй лошади есть», — поделился замминистра.

Он отметил, что в гонке на 2 тыс. метров в категории «Кобылы старше 3 лет» примет участие лошадь Салим Ахатун. Лошадь Рамзана Кадырова примет участие в десятой скачке, совместно с другой кобылой.

Кроме того, по словам Назипова, в соревнованиях примут участие лошади главы Чеченской Республики по кличке — Пафос и Анцелот.

Соревнования начнутся в 13:00. Будет организовано 13 бегов, один из них — это заезд на пони, также четыре заезда рысаков, а остальные — для верховых пород. Победители скачек «Золотой Аргамак» поделят между собой призовой фонд в 1,8 млн рублей.

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