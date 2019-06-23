Сотни жителей Нижнекамска выложили слово «Помним» из свечей

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Сотни жителей Нижнекамска приняли участие в международной акции «Свеча памяти», приуроченной к одной из самых скорбных дат для нашей страны – к началу Великой Отечественной войны, передает «НТР 24».
Накануне вечером горожане собрались на площади возле монумента воинам-интернационалистам. Пришедшие минутой молчания почтили память жертв фашистской Германии и зажгли сотни свечей, из которых выложили слово «Помним».
В этом году акция «Свеча памяти» состоялась возле монумента воинам-интернационалистам, так как нижнекамский комплекс Победы закрыт на масштабную реконструкцию.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что акции «Свеча памяти» прошли в Тетюшах и Менделеевске.