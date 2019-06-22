«Свеча памяти» напомнила менделеевцам о цене мира

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Сотни горожан Менделеевска собрались на площади у Вечного огня почтить память земляков, погибших на полях Великой Отечественной войны, передает ИЦ «Менделеевск».

К собравшимся обратились замруководителя исполкома Айдар Сафаргалин, председатель Совета ветеранов Любовь Сорокина, руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Клавдия Смирнова. Они напомнили всем присутствующим о цене мира, который дался жизнью 27 млн убитых на войне.



В ходе мероприятия все стояли с зажженными свечами, а также почтили память погибших минутой молчания.

Начиная с 2009 года, акция «Свеча памяти» проводится по всей России.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что тетюшане присоединились ко всероссийской акции.

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