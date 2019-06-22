Тетюшане присоединились ко Всероссийской акции «Свеча памяти»

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Сегодня жители и гости города Тетюши пришли к мемориалу Славы, чтобы вспомнить тех, кто 78 лет назад встал на защиту Родины, пишет газета «Авангард».

К присутствующим обратился глава исполкома района Аркадий Семенычев, напомнив, что 27 млн солдат погибли на полях сражений Великой Отечественной войны.

«И мы благодарим их за подвиг, в том числе с помощью простого и понятного любому человеку символа – "свечи памяти"», – отметил Аркадий Семенычев.

Участники акции почтили память погибших минутой молчания, после чего зажгли свечи и возложили цветы к Вечному огню.

Свечи зажигали и молодые люди – те, кто никогда не знал лично и не видел своих прабабушек и прадедушек, погибших в страшные годы Второй мировой войны. Если молодые зажигают свечи, значит, память об их предшественниках жива и передается в семьях из поколения в поколение.

Всероссийская акция «Свеча памяти» состоялась сегодня во многих городах и районах республики.

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