На Каме спасли переплывающую через реку дикую косулю

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам во время объезда акватории на лодке заметили взрослую самку косули, которая переплывала Каму со стороны Рыбно-Слободского района (близ села Масловка) в сторону Алексеевского, сообщает пресс-служба ведомства.





По данным источника, животное было обессилено. Ширина водоема на этом участке составляет примерно 20 километров.



Косуля было аккуратно посажена в лодку и доставлена на берег, где она благополучно скрылась в кустарниках.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о спасении косули в Тетюшском районе. Животное, метавшееся в панике, заметили садоводы. Для того чтобы оказаться в садовом товариществе, косуле пришлось перепрыгнуть семь высоких заборов. Также до этого было опубликовано видео, как косуля зашла в садовое общество «Кама 2», которое находится в Тукаевском районе РТ. Несчастное животное вызволяли неравнодушные садоводы и сотрудники МЧС.

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