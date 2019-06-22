Татар-информ

23 июня 2019, 00:42

Здоровье и среда

На Каме спасли переплывающую через реку дикую косулю

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Здоровье и среда

На Каме спасли переплывающую через реку дикую косулю

Фото: ojm.tatarstan.ru

Косуля было аккуратно посажена в лодку и доставлена на берег, где она благополучно скрылась в кустарниках.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам во время объезда акватории на лодке заметили взрослую самку косули, которая переплывала Каму со стороны Рыбно-Слободского района (близ села Масловка) в сторону Алексеевского, сообщает пресс-служба ведомства.



По данным источника, животное было обессилено. Ширина водоема на этом участке составляет примерно 20 километров.

Косуля было аккуратно посажена в лодку и доставлена на берег, где она благополучно скрылась в кустарниках.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о спасении косули в Тетюшском районе. Животное, метавшееся в панике, заметили садоводы. Для того чтобы оказаться в садовом товариществе, косуле пришлось перепрыгнуть семь высоких заборов. Также до этого было опубликовано видео, как косуля зашла в садовое общество «Кама 2», которое находится в Тукаевском районе РТ. Несчастное животное вызволяли неравнодушные садоводы и сотрудники МЧС.

 

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