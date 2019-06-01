Светлана Белова

1 июня 2019, 21:59

Происшествия

На видео сняли, как сотрудники МЧС спасли косулю, забежавшую в сады Тукаевского района

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Происшествия

На видео сняли, как сотрудники МЧС спасли косулю, забежавшую в сады Тукаевского района

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Дикая косуля зашла в садовое общество «Кама-2», которое находится в Тукаевском районе РТ.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Сотрудники МЧС спасли косулю, забежавшую в сады Тукаевского района, об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. 

Сегодня в садовое общество «Кама-2», которое находится в Тукаевском районе РТ, зашла дикая косуля. Садоводы, опасаясь, что косуля может запутаться в каких-либо конструкциях на садовых участках и причинить себе вред, вызвали спасателей. 

На место прибыла дежурная смены спасателей Набережночелнинского поисково-спасательного отряда. Спасатели поймали дикое животное. На видео видно, как они аккуратно завернули его в одеяло, чтобы избежать травм, и отнесли на опушку леса, где выпустили.

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