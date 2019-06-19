Тетюшане оказали помощь заблудившейся в городе косуле

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Необычная история случилась на днях в Северном микрорайоне города Тетюши. В частном секторе на одном из огородов хозяева обнаружили лесного гостя, пишут «Тетюшские зори».



Грациозное животное с ветвистыми рогами в панике металось в поисках выхода. Чтобы попасть на этот участок, маленькому оленю нужно было преодолеть семь достаточно высоких заборов.



Случайные прохожие помогли вызволить косулю, но ей понадобилась помощь ветеринаров. На ноге кровоточила рана, рваные порезы были и на морде животного.



Приехавшие по вызову специалисты Тетюшского ветобъединения оказали стационарную помощь и через сутки выпустили его на свободу – в лес.

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