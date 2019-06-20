Минниханов предложил Бердыеву организовать детско-юношескую академию футбола Татарстана

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня предложил бывшему главному тренеру казанского клуба «Рубин» создать республиканскую детско-юношескую академию футбола с филиалами во всех основных городах региона. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Организационно-правовую форму и необходимую для создания системы ступенчатой подготовки футболистов с младшего возраста базу вместе с прославленным специалистом в ближайшее время будет прорабатывать Министерство спорта Татарстана.

По словам Рустама Минниханова, республика возведет для юных футболистов пять легких тренировочных манежей в четырех городах Татарстана. Два новых спортивных объекта появятся в Казани, по одному будет построено в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

Президент РТ пожелал тренеру успехов в новом интересном деле и выразил уверенность в том, что новая академия выведет подготовку юных татарстанских футболистов на качественно иной уровень.

Кроме того, Рустам Минниханов поблагодарил Курбана Бердыева за многолетнюю плодотворную работу на благо республиканского футбола и вручил именной кий с символикой прошедшего в России чемпионата мира по футболу 2018 года.

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» в начале июня. Исполнять обязанности наставника команды стал бывший игрок «Рубина» Роман Шаронов.

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