(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина», контракт со специалистом был разорван до его истечения в следующем году по обоюдному согласию сторон.

«Сегодня по итогам встречи с руководством клуба главный тренер Курбан Бердыев принял решение покинуть „Рубин“», — сообщили в пресс-службе казанского коллектива.

Также в пресс-службе отметили, что информации о том, кто займет вакантное место, в клубе пока нет.

Бердыев дважды приводил «Рубин» к чемпионству (в 2008 и 2009 годах), в 2003 и 2010 годах завоевывал «бронзу» чемпионата, становился обладателем Кубка России, а также доходил до четвертьфинала Лиги Европы.

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