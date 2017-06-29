Казанский пороховой завод займется гражданскими проектами

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). На Казанском пороховом заводе планируют отказаться от опасных производств и запустить гражданские проекты, а производство пороха передать на предприятие в Тульской области, сообщает РБК Татарстан.

«В Казани будет осуществляться поэтапное сворачивание опасных производств, а на Алексинском химкомбинате в Тульской области создается новое пороховое производство. На площадке Казанского порохового завода будут реализованы проекты гражданской направленности», – рассказали о планах по развитию предприятия в пресс-службе Минпромторга России.

Ранее глава Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров рассказал ИА «Татар-информ», почему Казанский пороховой завод не переедет в Удмуртию, и назвал разгильдяйство и несоблюдение требований безопасности основными причинами недавнего пожара на предприятии.

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