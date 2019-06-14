Борис Петров объяснил, почему Казанский пороховой завод не переедет в Удмуртию

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Казанский пороховой завод не будет переезжать в удмуртский Кизнер. Об этом руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров сообщил в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

«Перспектив для переноса завода в поселок Кизнер не существует. Потому что там надо будет создавать абсолютно новое производство. Из базы старого производства там кроме инженерных коммуникаций ничего не подойдет. На сегодняшний день рассматривается как один из вариантов распределения части производства продукции порохового завода на другие пороховые заводы», - пояснил он.

Есть виды продукции, которые изготовляются только на пороховом заводе в Казани, продолжил собеседник агентства. Их надо начать производить на других пороховых заводах, тогда появится возможность закрытия завода в столице РТ.

Кроме того, в интервью Петров затронул проблему ответственности собственников за техническое состояние предприятий и безаварийную работу. Обсудили также цифровизацию промышленной безопасности и строительство мусоросжигательного завода под Казанью.

Интервью выйдет на сайте sntat.ru завтра, 15 июня. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

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