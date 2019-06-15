«Это разгильдяйство»: Борис Петров рассказал о причинах пожара на пороховом заводе

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). Разгильдяйство и несоблюдение работниками требований безопасности стали главными причинами недавнего пожара на Казанском пороховом заводе. Такое мнение в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину высказал руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров.

«Это разгильдяйство, конечно. И ничего другого здесь нет», — подчеркнул Борис Петров.

Он напомнил, что при пожароопасных работах на предприятиях не зря выписывается специальный наряд. Последний позволяет оценить ситуацию и устанавливает ограничения на производство огнеопасных работ.

«Когда проводили огневые работы, на каком-то этапе они решили сэкономить время — не оформили, как положено, допуск, не посмотрели ситуацию. Работы проводили на здании, которое не эксплуатируется, там ничего нет, но рядом крыша соседнего цеха, на которую попали искры, и загорелось. Это элементарное несоблюдение тех требований, которые мастер и начальник цеха должны были учесть», — отметил Петров.

Говоря о главных причинах аварий и катастроф на промышленных объектах и предприятиях, глава Приволжского Ростехнадзора особо отметил роль человеческого фактора.

«Первично — человеческий фактор. Он намного важнее. Износ оборудования создает предпосылку, играет роль "бомбы". По результатам наших многолетних анализов ситуация с износом оборудования в намного меньшей степени является причиной возникновения аварий», — заключил Борис Петров.

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