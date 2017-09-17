Специалисты Роспотребнадзора проверят, хорошо ли обработан Горкинско-Ометьевский лес от грызунов

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Специалисты Роспотребнадзора по РТ проверят качество обработки Горкинско-Ометьевского леса от грызунов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.

«После появившейся информации контроль эффективности обработки будет проведен в Горкинско-Ометьевском лесу», – отметили в Роспотребнадзоре РТ.

Ранее в мессенджерах и соцсетях появились сообщения о якобы начавшейся в Татарстане эпидемии геморрагической лихорадки. Авторы утверждали, что часть пациентов Республиканской инфекционной больницы заразились, гуляя в Горкинско-Ометьевском лесу, другие – на «Гонке героев» на Свияжских холмах.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.