Минниханов посетит ряд заводов Тюменской области и встретится с активом татарской общины

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня планирует посетить ряд крупных предприятий Тюменской области, а также провести встречу с активом татарской общины региона. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

«Планируется посещение Тюменского завода нефтепромыслового оборудования „Бейкер Хьюз“, завода „Тюменские насосы Шлюмберже“, Федерального центра нейрохирургии», — отметили в пресс-службе. В течение дня руководитель республики также планирует ознакомиться с работой Сибирского тренингового центра компании «Шлюмберже» и встретиться с активом татарской общины Тюменской области.

Как уточнила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, Президент Татарстана прилетел в Тюмень накануне вечером из китайского Харбина, где проходили мероприятия VI Российско-Китайского ЭКСПО. Сразу после прилета у Рустама Минниханова состоялась встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором, во время которой было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Документ предусматривает дальнейшее развитие двусторонних межрегиональных связей на стабильной и долгосрочной основе.

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