Минниханов ознакомился с работой VI Российско-Китайского ЭКСПО-2019 и посетил ряд предприятий

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Сегодня во второй половине дня Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с работой VI Российско-Китайского ЭКСПО 2019 в Международном выставочном и конференц-центре города Харбин. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Также Рустам Минниханов посетил ряд предприятий провинции Хэйлунцзян, в том числе Харбинскую научно-техническую компанию Corner и молочную компанию Wondersun diary.

«В 2019 году ЭКСПО проходит под девизом „Китайско-российское региональное сотрудничество: возможности, потенциал и будущее“», — говорится в сообщении. Выставка совмещена с очередной Харбинской международной торгово-экономической ярмаркой.

В рамках ЭКСПО создан павильон российско-китайского сотрудничества, где представлены стенды российских регионов, активно сотрудничающих с Китаем. Одним из популярных среди участников и посетителей выставки является стенд Татарстана.

В рамках ЭКСПО проходит программа, состоящая из 33 форумов, панелей и круглых столов. Также на полях ЭКСПО проходит Международный таможенный форум Китай-ЕАЭС и проводятся встречи и заседания по развитию сотрудничества провинции Хэйлунцзян Китая с различными регионами России.

Харбинская научно-техническая акционерная компания Corner, которую посетил Президент РТ, является предприятием новых и высоких технологий государственного значения. Компания разрабатывает и применяет информационные технологии, авионики и авиационные карты общего назначения, а также строит умные города.

Особый интерес среди членов делегации Республики Татарстан вызвала Хэйлунцзянская молочно-производственная акционерная компания Wondersun diary. Годовая производительность обработки свежего молока составляет 1 млн тонн, а ежегодная производственная мощность молочных продуктов — 680 тыс. тонн.

«Рустам Минниханов был впечатлен производственными мощностями и современной технологией данной компании и призвал их к сотрудничеству с Татарстаном и для начала с оценкой инвестиционного потенциала пригласил посетить нашу республику», — сообщает пресс-служба.

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