Татарстан и Тюменская область заключили соглашение о сотрудничестве

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Тюменской области Александр Моор подписали Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве двух регионов. Церемония подписания прошла в ходе визита татарстанской делегации в Тюмень, сообщает пресс-служба Президента РТ.

После этого Рустам Минниханов заявил, что Тюменская область является одним из ведущих регионов страны, и подчеркнул, что власти Татарстана внимательно следят за происходящими здесь преобразованиями и учатся у коллег.

Президент РТ заметил, что сейчас субъекты Федерации заинтересованы в расширении рынков для товаропроизводителей и увеличении взаимных поставок. Обратил он внимание и на важность сотрудничества в области науки. «Уверен, у нас есть все возможности для более глубокой интеграции», – добавил он.

В свою очередь Александр Моор поблагодарил гостя за визит и высокую оценку достижений Тюменской области. Он отметил особую значимость отношений между регионами: «У нас общие задачи, но с учётом ряда особенностей регионов инструменты их решения могут быть разные. Поэтому очень важен такой взаимообогащающий обмен управленческими практиками в самых разных сферах <...>».

Тюменский губернатор назвал Татарстан одним из регионов-лидеров и заверил, что власти области перенимают опыт республики по ряду направлений. «Следует отметить, что сегодня между субъектами Российской Федерации нет закрытой конкуренции. Наоборот, все мы заинтересованы в нашем взаимном интенсивном развитии», – резюмировал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что завтра, 18 июня, Президент Татарстана Рустам Минниханов намерен посетить ряд предприятий Тюменской области и встретиться с представителями местной татарской общины.

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