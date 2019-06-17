В Татарстане до середины недели сохранится неустойчивая погода

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В ближайшие два дня, как и ранее, на территории Татарстана сохранится неустойчивая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

По словам синоптиков, в последнее время республика находилась под влиянием тыловой части глубокого высотного циклона. Идущие с севера воздушные потоки приносили с собой холод: среднесуточная температура воздуха опускалась до уровня на 3–5 градусов ниже нормы.

Завтра, 18 июня, как и сегодня, 17 июня, в дневные часы воздух прогреется до 20–25 градусов тепла. В темное время суток будет несколько теплее: столбики термометров опустятся не до 6, а до 8 градусов выше нуля. При этом в республике вновь пройдут кратковременные дожди.

В среду, 19 июня, днем и вечером вероятны кратковременные дожди с грозами и усилениями ветра до 15–20 м/с, кое-где возможен град. В ночные часы температура воздуха не опустится ниже +10 градусов, а в светлое время суток она составит от 23 до 28 градусов тепла.

На следующий день, 20 июня, циклон окажется вытеснен с территории Татарстана пришедшим с запада антициклоном. В первой половине ночи уходящий на восток атмосферный фронт местами еще вызовет кратковременные дожди с грозами, но затем осадки прекратятся. В ночные часы столбики термометров опустятся до +12 градусов, днем воздух прогреется до 24–29 градусов тепла.

В пятницу и субботу, 21 и 22 июня, согласно предварительному прогнозу, местами вновь ожидаются кратковременные дожди, но температурный фон останется высоким – днем от +25 до +30 градусов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что профессор К(П)ФУ Юрий Переведенцев пообещал возвращение жары в Татарстан к середине следующей недели.

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