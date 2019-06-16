В Татарстане потеплеет до +25 градусов

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Завтра, 17 июня, на территории Татарстана сохранится влажная и облачная погода. Местами вновь пройдут небольшие дожди, информирует Гидрометцентр РТ.

Днем умеренный северо-западный ветер усилится, кое-где порывы будут достигать 16 м/с, предупреждают синоптики.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 6 градусов выше нуля. В светлое время суток по республике воздух прогреется до 20–25 градусов тепла.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что профессор К(П)ФУ Юрий Переведенцев пообещал возвращение жары в Татарстан к середине следующей недели.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.