Татар-информ

16 июня 2019, 13:22

Здоровье и среда

В Татарстане потеплеет до +25 градусов

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Здоровье и среда

В Татарстане потеплеет до +25 градусов

Фото: Михаил Захаров/архив

На территории республики местами вновь пройдут небольшие дожди.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Завтра, 17 июня, на территории Татарстана сохранится влажная и облачная погода. Местами вновь пройдут небольшие дожди, информирует Гидрометцентр РТ.

Днем умеренный северо-западный ветер усилится, кое-где порывы будут достигать 16 м/с, предупреждают синоптики.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 6 градусов выше нуля. В светлое время суток по республике воздух прогреется до 20–25 градусов тепла.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что профессор К(П)ФУ Юрий Переведенцев пообещал возвращение жары в Татарстан к середине следующей недели. 

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