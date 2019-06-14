Профессор КФУ: На следующей неделе в Казань вернется жара

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В середине следующей недели в Казань вновь вернется жара. В четверг днем потеплеет до 26 градусов. Об этом корреспонденту «Татар-информ» сообщил сегодня профессор, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«В связи с приходом атмосферного холодного фронта с Арктики в республике похолодало. Однако сейчас разгар лета, солнце стоит высоко. 21 июня будет летнее солнцестояние. На следующей неделе воздух прогреется быстро, к нам вернется жара. По предварительному прогнозу Гидромета РФ, в четверг, 20 июня, воздух днем прогреется до 26 градусов тепла», — сказал он.

Спикер отметил, что сейчас волны жары сменяются волнами прохлады. Но в этом нет ничего удивительно, это характерно для лета. Высокие температуры, по прогнозу Гидромета РФ, ожидаются с середины следующей недели. Так, в среду, 19 июня, в дневные часы температура воздуха прогреется до 25 градусов. При этом с конца этой недели и в начале следующей ожидаются обильные осадки.

«По прогнозу, каждый день будут осадки. Это меня удивило, поскольку в более ранних прогнозах осадков не было. Сейчас мы находимся в центре антициклона. Есть циклон в районе Великобритании, от него тянутся фронты, которые принесут осадки», — отметил собеседник «Татар-информ».

По прогнозу Гидромета РФ, 17 июня днем ожидается 22 градуса тепла. В ночь с 17 на 18 июня прогнозируется 8 градусов тепла. 18 июня в дневные часы воздух прогреется до 22 градусов тепла. В ночь с 18 на 19 июня ожидается 13 градусов со знаком «плюс», а в ночь с 19 на 20 июня потеплеет до 15 градусов. С 15 по 20 июня дожди прогнозируются ежедневно.

«Ночные и дневные температуры начинают повышаться, лето продолжается. В июне среднемноголетняя климатическая норма среднесуточной температуры составляет 18-19 градусов. Сегодня-завтра температура будет ниже нормы. Но начиная с понедельника-вторника она начнет расти и поднимется выше нормы», — сказал Переведенцев.

Согласно данным Гидромета РФ, средняя температура в июне ночью составляет 12,3 градуса, а в дневные часы — 22,7 градуса.

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